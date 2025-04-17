Росія готується до нових ударів по українській енергетиці після Великодня – Зеленський

Росія готується до нанесення нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з енергетиками в четвер, 17 квітня.

"Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії", - сказав президент.

Він наголосив, що українська сторона продовжить захист енергетичної системи.

"Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється", - підкреслив президент.

Зеленський також відзначив, що третю зиму повномасштабної війни вдалося пройти без блекауту.

"Було складно, було багато загроз, відключень, втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему – об’єднану, робочу. І це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу. Багатьох людей, які захищають енергооб’єкти, відновлюють їх після ударів, ремонтують – і навіть під обстрілами, – будують те, що треба для захисту, забезпечують роботу електростанцій, мереж – усієї нашої енергетики. Сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику", - резюмував президент.

У ході зустрічі він також відзначив працівників енергетичної сфери державними нагородами.