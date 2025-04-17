Інтерфакс-Україна
Події
12:38 17.04.2025

Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина

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Внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ Центрального району міста Херсон у четвер зранку загинула людина, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російські авіаційні удари по Центральному району Херсона загинув чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу вбитого", - написав він в телеграмі.

Прокудін виказав співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомлялось, російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 15 людей та одна загинула.

Теги: #херсон #обстріл

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