Сибіга оголосив про початок кампанії #ChildrenAreNonNegotiable

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про початок міжнародної великодньої кампанії #ChildrenAreNonNegotiable, аби нагадати світу про понад 20 тисяч українських дітей, яких примусово вивезла Росія.

"На жаль, не кожна родина зможе возз’єднатися цього великоднього тижня. Тисячі українських дітей залишаються викраденими Росією – відірваними від своїх родин, домівок і Батьківщини. Сьогодні ми запускаємо міжнародну великодню кампанію #ChildrenAreNonNegotiable, щоб нагадати світу про понад 20 тисяч українських дітей, яких примусово вивезла Росія", - написав він у соцмережі Х у середу.

Міністр наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснює системні спроби знищити українську ідентичність – викрадаючи дітей, піддаючи їх "перевихованню" та всиновлюючи їх у російські родини.

Він підкреслив, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний, а винні – притягнуті до відповідальності. Справедливий і тривалий мир можливий лише після повернення всіх українських дітей додому.

"Закликаю своїх колег у всьому світі долучитися до кампанії #ChildrenAreNonNegotiable та висловити підтримку Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Разом ми повернемо наших дітей додому", - зазначив Сибіга.

До кампанії вже долучився ряд міжнародних високопосадовців, колег українського очільника МЗС та парламентарів. Зокрема, президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що приєднався до ініціативи президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" щодо повернення українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Також про підтримку ініціативи у соцмережах повідомили прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та міністр закордонних справ Естонської Республіки Маргус Цахкна, єврокомісарка з розширення Марта Кос, глава МЗС Португалії Паулу Ранжела, міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, президентка Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс та інші.