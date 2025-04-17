Інтерфакс-Україна
Події
11:23 17.04.2025

Зеленський підписав закон щодо впорядкування ринку автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС

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Зеленський підписав закон щодо впорядкування ринку автотранспортних послуг відповідно до норм ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу, повідомили у Верховній Раді у четвер.

"Закон спрямовано на врегулювання ринку автомобільних перевезень в Україні відповідно до європейських стандартів. Він запроваджує чіткі правила ліцензування перевізників відповідно до положень Регламенту ЄС, визначає вимоги до професійної компетентності менеджерів з перевезень, підвищує рівень безпеки та якості транспортних послуг. Закон також передбачає створення єдиної інформаційної системи для контролю безпеки на транспорті", - зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

Вказується, що у результаті очікується зменшення кількості ДТП, покращення умов роботи перевізників та гармонізація українського законодавства з нормами ЄС, що сприятиме інтеграції до європейського транспортного ринку.

Теги: #послуги #автотранспорт #закон

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