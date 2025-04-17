Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

Національна поліція України готова до забезпечення правопорядку на Великдень: посилюються заходи безпеки, екіпажі поліції наближені до місць богослужінь, можливий вибірковий огляд речей громадян.

"Під час відзначення Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

За її словами, Нацполіція готова до забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. "Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян", - додала вона.

Гірдвіліс також наголосила, що під час воєнного стану можуть діяти певні обмеження, зокрема, розклад богослужінь складено з урахуванням комендантської години.

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень", - зазначила спікер Нацполіції.