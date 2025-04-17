Інтерфакс-Україна
Події
11:14 17.04.2025

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

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Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

Національна поліція України готова до забезпечення правопорядку на Великдень: посилюються заходи безпеки, екіпажі поліції наближені до місць богослужінь, можливий вибірковий огляд речей громадян.

"Під час відзначення Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

За її словами, Нацполіція готова до забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. "Поліцейські можуть вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян", - додала вона.

Гірдвіліс також наголосила, що під час воєнного стану можуть діяти певні обмеження, зокрема, розклад богослужінь складено з урахуванням комендантської години.

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень", - зазначила спікер Нацполіції.

Теги: #перевірки #великдень #поліція

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