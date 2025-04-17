Інтерфакс-Україна
Події
00:36 17.04.2025

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 205 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 205 військовослужбовців і 24 одиниці техніки лише на покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.30 середи.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 138 окупантів, з них 67 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, шість БпЛА, дві гармати. До того ж пошкодили один танк, дві БМП, два мотоцикли та два автомобілі росіян.

Загалом на покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Зокрема, противник атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка та в бік Старої Миколаївки й Сергіївки. Авіаударів зазнали населені пункти Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше та Гродівка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yuf6eVAF6MdMcfDJp8Jge3sAfU9e182WauwvUnurD4UJAxWM9om8b2pEaewMQarDl

Теги: #генштаб #зведення

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