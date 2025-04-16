Інтерфакс-Україна
Події
16:58 16.04.2025

Трамп відкидає продаж Києву Patriot на $50 млрд

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Трамп відкидає продаж Києву Patriot на $50 млрд

Президент США Дональд Трамп відкидає угоду на $50 млрд щодо закупки Києвом систем ППО та ракет до них, він не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші, повідомляє Bild.

"Нове визнання політики президента США Дональда Трампа щодо України. Він навіть не хоче допомагати Києву, якщо отримає $50 млрд грошей ЄС. Він відхилив відповідно вигідну угоду з новими звинуваченнями на адресу президента України Зеленського", - пише видання.

Зазначається, що Україні терміново потрібні нові системи ППО, щоб запобігти новим російським вбивствам мирних жителів, подібним до тих, що були на дитячому майданчику в Кривому Розі та біля університету в Сумах за останні два тижні.

Україна потребує американських систем ППО Patriot і ракет до неї. Президент України Володимир Зеленський запропонував використати фінансову допомогу Євросоюзу та заморожені російські активи, щоб купити сотні таких ракет та іншої зброї. Одна ракета для системи Patriot коштує 5,5 млн євро. Загалом Зеленський готовий витратити на озброєння $50 млрд. "Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти — ми за нього заплатимо", — заявив Зеленський українським журналістам.

"Але, мабуть, чинний президент США настільки стурбований безрезультатними переговорами з розпалювачем війни Володимиром Путіним , що навіть не хоче заробляти на обороні України", - зазначає видання. На запитання журналіста про те, чи збирається він продавати Україні нові ракети ППО, Трамп відповів: "Знаєте, він (Зеленський) завжди хоче купувати ракети. Але послухайте, якщо ви починаєте війну, ви маєте знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти противника, який у 20 разів більший, а потім сподіватися, що хтось дасть вам ракети".

"Своїми словами Трамп викликав не лише роздратування, бо вчергове ніби сплутав винуватців і жертв російської загарбницької війни – рішення видалося суперечливим і з економічної точки зору. Зрештою, експорт зброї означав би високі доходи для економіки США", - наголошує Bild.

Теги: #patriot #трамп

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