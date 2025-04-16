Упродовж доби зафіксовано 111 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 111 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе", - йдеться в повідомлені.