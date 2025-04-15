Інтерфакс-Україна
Події
23:09 15.04.2025

Українським морським коридором експортовано близько 73 млн тонн зерна – Кулеба

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Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 116 млн тонн вантажів, із яких майже 73 млн тонн — зерно, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"З моменту запуску Українського морського коридору перевезено 116 млн тонн вантажів. З них – понад 73 млн тонн зерна в країни Європи, Африки та Азії", - написав Кулеба в фейсбук у вівторок за підсумками візиту Президента України Володимира Зеленського в  Одеську область.

При цьому, лише з літа 2023 року росія випустила більше півтисячі ракет по нашм портам, пошкодила близько 400 обʼєктів портової інфраструктурі,  зазначив Кулеба в дописі на фейсбук.

Кулеба також брав участь у робочій поїздці, зазначається в дописі прес-служби Міністерства розвитку громад та територій.

Віцепрем’єр-міністр повідомив, що в Одесі Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку. У фокусі були питання безпеки людей, захисту неба над областю від російських атак, ситуація з експортом зерна, робота підприємств регіону та підтримка наших людей.

"Для нас важливим також є захист портової інфраструктури. Адже це питання економіки України та глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив Кулеба, зазначивши, що посилення захисту від постійних російських атак і стабільна робота морського коридору, звичайно цікавить й виробників регіону.

Наразі триває робота заради зміцнення повітряного щита над Одещиною. Також держава постійно працює над гарантіями безпеки, зокрема в морі, небі й на суші, ідеться в дописі віцепрем'єр-міністра.

На початку березня Мінрозвитку повідомляло, що українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн – зерно.

Також повідомлялось, що у вівторок генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерела: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/posts/pfbid0E2qs6ggnPPLCCDSKAJQvju3MSUrx5N8kXQj4dtkfBna47aCUNL1Dv2ggidKnrQZ2l

https://www.facebook.com/Ministry.for.development/posts/pfbid0YRVrx9BZmnaFMAUnaAbic6xDMFfvKE81CqGUnX4zZezyqM6iMkzNtQUgyyjiFMTel

Теги: #море #зерно #експорт

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