Інтерфакс-Україна
Події
14:29 15.04.2025

На Харківщині ворожий дрон поцілив біля цивільної автівки, постраждало подружжя - прокуратура

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Правоохоронці задокументували наслідки влучання російського FPV-дрону на трасі між Ківшарівкою та Купʼянськом (Харківська обл).

"Російський FPV-дрон вибухнув неподалік цивільного автомобіля, в якому перебувало подружжя. 59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення. Його 62-річна дружина зазнала гострої стресової реакції", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #харківщина #fpv_дрон

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