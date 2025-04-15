На Харківщині ворожий дрон поцілив біля цивільної автівки, постраждало подружжя - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки влучання російського FPV-дрону на трасі між Ківшарівкою та Купʼянськом (Харківська обл).

"Російський FPV-дрон вибухнув неподалік цивільного автомобіля, в якому перебувало подружжя. 59-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення. Його 62-річна дружина зазнала гострої стресової реакції", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).