Інтерфакс-Україна
Події
12:36 14.04.2025

Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах

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Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13854

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що удар РФ по Сумах суперечать зусиллям президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні, і що робота над зупинкою агресії РФ проти України продовжуватиметься.

"У цей святий день Вербної неділі Росія здійснила ще один жахливий та мерзенний напад у Сумах, в результаті якого знову загинули невинні цивільні особи, серед яких, на жаль, також є діти. Я рішуче засуджую ці неприйнятні акти насильства, які суперечать будь-яким реальним зусиллям щодо миру, що просуваються президентом Трампом та рішуче підтримуються Італією разом з Європою та іншими міжнародними партнерами", - йдеться у заяві Мелоні, опублікованій на сайті італійського уряду.

Вона висловила співчуття жертвам, їхнім родинам та всьому українському народу. "Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб зупинити це варварство", - додала голова італійського уряду.

Віцепрем'єр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у відповідь на удар РФ по Сумах заявив про підтримку України та її територіальної цілісності.

"Молюся за жертв та поранених у Сумах. Серйозний напад на мирне населення у Вербну неділю. Ми рішуче підтверджуємо нашу підтримку України у захисті її народу від російських нападів та її територіальної цілісності. Уряд прагне справедливого миру та припинення цього насильства", - написав Таяні в соцмережі Х.

Як повідомлялося, внаслідок удару російськими балістичними ракетами по центру міста Суми 34 людини загинули, з них двоє дітей, та 119 отримали поранення, близько 40 осіб перебуває в лікарні, з них 11 – в тяжкому стані. Удари були завдані по навчальному корпусу місцевого університету та тролейбусу .

Теги: #ракетний_удар #італія #суми

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