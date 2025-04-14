Інтерфакс-Україна
Події
07:40 14.04.2025

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну перед "мирним планом"

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Зеленський запросив Трампа відвідати Україну перед "мирним планом"
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну перед тим, як ухвалювати "мирний план".

"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", - сказав він в інтерв'ю CBS.

Президент наголосив, що поважає позицію Трампа. "Але, будь ласка, перш ніж приймати будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані", - підкреслив український лідер.

Раніше Зеленський наголошував на відсутності достатнього тиску на Росію, але подякував європейським лідерам за підтримку України на тлі балістичного удару по Сумам.

Як повідомлялося, РФ вдарила двома балістичними ракетами по центру міста Суми у неділю. Кількість жертв зросло до 34, поранених до 117. Серед жертв та поранених є діти в кількості двох загиблих та 15 постраждалих.

 

 

 

 

Теги: #запрошення #трамп #зеленський

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