Увечері неділі ЗС РФ знову скинули вибухівку з БпЛА по мешканцю Херсонщини – ОВА

Військові збройних сил РФ увечері неділі знову скинули вибухівку з безпілотника по мешканцю Херсонщини, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Орієнтовно о 19:00 російські військові знову атакували з безпілотника херсонця у Дніпровському районі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки 53-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Потерпілого шпиталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.