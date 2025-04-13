Інтерфакс-Україна
Події
20:29 13.04.2025

Увечері неділі ЗС РФ знову скинули вибухівку з БпЛА по мешканцю Херсонщини – ОВА

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Військові збройних сил РФ увечері неділі знову скинули вибухівку з безпілотника по мешканцю Херсонщини, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Орієнтовно о 19:00 російські військові знову атакували з безпілотника херсонця у Дніпровському районі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки 53-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Потерпілого шпиталізували. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

 

 

Теги: #херсонська #постраждалі #бпла

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