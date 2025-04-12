Окупанти завдали 447 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Протягом доби війська рф завдали 447 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Війська рф здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю. 282 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки. 153 артудари завдано по території Новояковлівки, Степового, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - написав Федоров в телеграм-каналі в суботу вранці.
Він додав, зо внаслідок обстрілів надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків та автомобілів.