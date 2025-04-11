Інтерфакс-Україна

Події

19:59 11.04.2025

Командувачка військовою базою США у Гренландії була звільнена після критики заяв Венса під час візиту на острів

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Командувачка військовою базою США у Гренландії була звільнена після критики заяв Венса під час візиту на острів

Полковник Космічних сил США Сюзанна Меєрс була звільнена з посади командувачки військовою базою Пітуффік на острові Гренландія (Данія) після того, як вона розіслала електронний лист, в якому дистанціювалася від заяв віцепрезидента США Джей Ді Венса і адміністрації президента США Трампа через кілька днів після візиту Венса на острів у березні.

Як повідомляє газета The New York Post, пізно ввечері в четвер Космічні сили оголосили, що відсторонили Меєрс від керівництва базою "через втрату впевненості в її здатності керувати". "Очікується, що командири повинні дотримуватися найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується неупередженості при виконанні своїх обов'язків", - йдеться в заяві Командування космічних операцій.

Меєрс надіслала 31 березня повідомлення підлеглим їй військам, в якому заявила, що погляди, про які говорив Венс під час свого візиту 28 березня, "не відображають погляди космічної бази "Пітуффік". "Я не претендую на розуміння поточної політики, але я точно знаю, що занепокоєння адміністрації США, про які говорив віцепрезидент Венс у п'ятницю, не стосуються космічної бази Пітуффік… Я зобов'язуюсь, що поки мені пощастить керувати цією базою, всі наші прапори будуть гордо майоріти разом", - йшлося в її листі.

За даними видання, під час візиту Венса Меєрс говорила про свої плани піти у відставку в найближчі кілька місяців. При цьому відзначається, що Венс і Меєрс мали приємну розмову.

На базі Пітуффік живуть і працюють 650 чоловіків і жінок, в тому числі цивільні підрядники з Гренландії, Данії і Канади.

Командування космічних операцій оголосило, що полковник Шон Лі замінив Меєрс на посаді командувача Пітуффік. "Дії, спрямовані на підрив субординації або підрив порядку денного президента Трампа, не будуть терпимими в Міністерстві оборони", - написав помічник міністра оборони зі зв'язків з громадськістю Шон Парнелл в соцмережі X одночасно із заявою Космічних сил.

Під час своєї поїздки Венс розкритикував Данію за те, що вона не виконує "належним чином роботу з народом Гренландії" і закликав Копенгаген не вкладати більше коштів в "архітектуру безпеки" найбільшого в світі острова.

Раніше він заявляв, що 57 тис жителів Гренландії мають проголосити незалежність, а потім вступити в переговори про партнерство з США.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен розкритикував тон адміністрації Трампа після візиту Венса і заявив, що "так зі своїми близькими союзниками не розмовляють". Він послався на угоду між США і Данією 1951 року, яка дозволила США побудувати більше військових баз в Гренландії, і зазначив, що обидві країни є членами НАТО і, отже, вже несуть спільну відповідальність за безпеку на острові. Спочатку база в Гренландії перебувала під наглядом Військово-повітряних сил і мала назву "Оборонна зона Туле", у 2023 році вона перейшла під контроль Космічних сил США і була перейменована на Космічну базу Пітуффік.

 

Теги: #кадри #гренландія #сша #база

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