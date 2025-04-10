Українська парламентська делегація працює у США

Делегація Верховної Ради перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

"Основна мета візиту - стратегічний діалог з американськими законодавцями щодо підтримки України у відповідь на повномасштабну агресію росії", - повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Делегація вже провела низку зустрічей у Вашингтоні.

Народні депутати та представники профільних комітетів Конгресу США обговорили постачання систем ППО та озброєння в Україну, продовження санкційного тиску на Росію, повернення викрадених українських дітей, укладення угоди щодо співпраці у сфері рідкісноземельних металів і досягнення справедливого миру.

Під час зустрічі з членами Гельсінської комісії США - міжпарламентського органу при Конгресі, сторони обговорили документування російських воєнних злочинів, атаки на цивільну інфраструктуру та необхідність забезпечення міжнародних механізмів відповідальності РФ.

Делегація Верховної Ради також зустрілась з членами групи підтримки України в Конгресі США - міжфракційного об’єднання, до складу якого входять законодавці обох партій, що виступають за надання Україні військової допомоги, збереження санкційного тиску на Росію та притягнення її до відповідальності за воєнні злочини.