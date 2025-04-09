Інтерфакс-Україна

Події

19:06 09.04.2025

Єрмак обговорив з радником президента Гани посилення двосторонньої співпраці

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Єрмак обговорив з радником президента Гани посилення двосторонньої співпраці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Республіки Гана з питань національної безпеки Проспером Дугласом Квеку Бані, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми прагнемо посилити взаємодію між Україною та Ганою. Гана є одним із найважливіших і перспективних партнерів України в Західній Африці. Вважаю, що нещодавнє відкриття Посольства України в Гані сприятиме нашій подальшій співпраці", – зазначив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна прагне досягти справедливого та сталого миру, проте Росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну. Зокрема, свідченням цього Андрій Єрмак назвав жорстокий російський удар по Кривому Рогу, що забрав життя 20 людей, серед яких дев’ять дітей.

Окремо Єрмак зазначив, що Укаїна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки та продовжує реалізацію гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Сторони також обговорили посилення двосторонньої співпраці між Україною та Ганою у сферах сільського господарства, цифрової трансформації, продовольчої безпеки, транспорту та освіти й домовилися активізувати практичний діалог у найближчій перспективі.

Теги: #єрмак #розмова #гана

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