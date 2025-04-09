Інтерфакс-Україна

Події

11:10 09.04.2025

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову

1 хв читати
Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі надавали допомогу постраждалим від російської атаки БпЛА по Дніпру та Харкову.

"Дніпро. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області оперативно прибули на місце після чергового обстрілу. Вони надали першу психологічну допомогу 8 постраждалим", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

В Харкові на місцях влучань працювала команда загону швидкого реагування УЧХ у Харківській області. Волонтери проводили обстеження пошкоджених будівель та прилеглих територій для виявлення постраждалих, надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Вони також транспортували трьох поранених до медичних закладів міста.

Наразі команда Харківської обласної організації УЧХ проводить оцінку потреб постраждалих і готує для них гуманітарну допомогу: OSB-плити, брезент, гігієнічні набори та воду.

За інформацією ДСНС України, внаслідок атаки безпілотників по Дніпру постраждали 15 людей. Пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, автівки та підприємства.

Внаслідок масованої атаки дронів на Харків, постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — складські приміщення, виробничі будівлі, СТО.

 

Теги: #дніпро #харків #учх #тчху #загін_швидкого_реагування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 09.04.2025
Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

07:22 09.04.2025
РФ завдала два удари КАБ по селищу Золочів

РФ завдала два удари КАБ по селищу Золочів

00:04 09.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждало 14 людей – Лисак

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждало 14 людей – Лисак

23:48 08.04.2025
Росіяни завдали понад 20 ударів по Харкову - Терехов

Росіяни завдали понад 20 ударів по Харкову - Терехов

23:26 08.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждали шестеро людей, жінка у важкому стані – Лисак

Внаслідок атаки БпЛА на Дніпро постраждали шестеро людей, жінка у важкому стані – Лисак

23:21 08.04.2025
У Харкові ще двоє постраждалих через атаку ворожих БпЛА - Терехов

У Харкові ще двоє постраждалих через атаку ворожих БпЛА - Терехов

23:09 08.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА в Дніпрі почались пожежі – Лисак

Внаслідок атаки БпЛА в Дніпрі почались пожежі – Лисак

22:27 08.04.2025
Ще одне влучання ворожого БпЛА спровокувало загорання складських приміщень - Терехов

Ще одне влучання ворожого БпЛА спровокувало загорання складських приміщень - Терехов

21:39 08.04.2025
У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

21:28 08.04.2025
У Харкові пожежа через удар ворожого БпЛА

У Харкові пожежа через удар ворожого БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

ПС ЗСУ: збито 32 ворожі БПЛА, 8 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

У Харкові через атаку ворожих БпЛА є постраждалий

Зеленський разом з прем’єром Бельгії та представниками бельгійських оборонних компаній оглянули українські дрони

ОСТАННЄ

В МЗС КНР перевіряють інформацію про потрапляння своїх громадян в полон в Україні

Освітній омбудсмен надала пропозиції до законопроектів щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв

Заступника міністра освіти Вітренка звинувачують у наявності плагіату в наукових статтях і дисертації

Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався

Кабмін уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній державі

Урядова команда прибула в Брюссель для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС - Шмигаль

Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ приділити увагу практиці зміни ідентичності українських дітей з боку РФ

Наркозалежна жінка та її співмешканець на замовлення РФ готували теракти проти місцевих депутатів на Хмельниччині - СБУ

В Азовському морі фіксують масовий мор риби і крабів – ЦПД

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА