Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через ворожу атаку БпЛА по Дніпру та Харкову

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі надавали допомогу постраждалим від російської атаки БпЛА по Дніпру та Харкову.

"Дніпро. Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області оперативно прибули на місце після чергового обстрілу. Вони надали першу психологічну допомогу 8 постраждалим", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

В Харкові на місцях влучань працювала команда загону швидкого реагування УЧХ у Харківській області. Волонтери проводили обстеження пошкоджених будівель та прилеглих територій для виявлення постраждалих, надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. Вони також транспортували трьох поранених до медичних закладів міста.

Наразі команда Харківської обласної організації УЧХ проводить оцінку потреб постраждалих і готує для них гуманітарну допомогу: OSB-плити, брезент, гігієнічні набори та воду.

За інформацією ДСНС України, внаслідок атаки безпілотників по Дніпру постраждали 15 людей. Пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, автівки та підприємства.

Внаслідок масованої атаки дронів на Харків, постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — складські приміщення, виробничі будівлі, СТО.