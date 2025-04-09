Інтерфакс-Україна

Події

08:24 09.04.2025

70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р

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70% ТЦК пішли воювати на фронт у 2024-2025р
Фото: Генштаб ЗСУ

Склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій країні з осені 2024 року змінився, майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках були переведені до бойових частин, про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко, повідомляється на сайті Главкому у середу.

Як пояснили у пресслужбі Сухопутних військ, оскільки конкретна кількість військовослужбовців, котрі служать у ТЦК, не підлягає оприлюдненню, відповідь на запит сформовано у відсотках від абсолютного числа.

"Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову", – прокоментували в штабі Сухопутних військ.

Як повідомлялось, що наприкінці 2024 – на початку 2025 року, коли не вдалося мобілізувати необхідну кількість людей, достатню для того, щоб тримати фронт, Генштаб наказав переглянути штат тилових частин усіх родів та видів військ з тим, щоб поповнити бойові частини

 

 

Теги: #тцк #фронт #військові

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