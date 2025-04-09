Інтерфакс-Україна

Події

07:58 09.04.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало четверо людей

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало четверо людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало четверо людей, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Новоолександрівка, Козацьке, Дудчани, Михайлівка, Шляхове, Новоберислав, Вірівка, Високе, Гаврилівка, Качкарівка, Українка, Костирка, Микільське, Садове, Червоний Маяк, Кізомис, Тягинка, Гончарне, Веселе та місто Херсон", - написав він в телеграм-каналі у середу вранці.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 4 людей дістали поранення.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі.

 

 

Теги: #постраждалі #херсонська_область #обстріли

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