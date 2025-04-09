Інтерфакс-Україна

Події

07:22 09.04.2025

Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

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Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Російські війська здійснили 14 авіаударів, застосували 232 безпілотники різних типів, двічі обстріляли позиції з реактивних систем залпового вогню та завдали 111 артилерійських ударів, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Новопавлівці. 232 БпЛА різної модифікації атакували Новояковлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку. 111 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки", - написав Федоров в телеграм-каналі в середу вранці.

Він додав, що надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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