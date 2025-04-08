Міносвіти опрацьовує можливість збільшення питомої ваги окладу у загальній сумі зарплати педпрацівників - Шмигаль

Міністерство освіти і науки України опрацьовує питання реформування системи оплати праці педагогічних працівників закладів освіти шляхом збільшення питомої ваги посадового окладу у загальній сумі заробітної плати, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогодні органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про встановлення такої доплати за рахунок коштів місцевого бюджету педагогічним працівникам інших закладів та установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, зокрема закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Також прем'єр зазначив, що запровадження нової бюджетної програми на виплату доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та інших установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, потребуватиме внесення відповідних змін до державного бюджету України на 2025 рік та додаткових джерел фінансування цієї бюджетної програми.

"Одночасно повідомляємо, що підвищення рівня оплати праці педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти залишається одним з пріоритетних завдань уряду. На сьогодні МОН опрацьовується питання реформування системи оплати праці педагогічних працівників закладів освіти шляхом збільшення питомої ваги посадового окладу (тарифної ставки) у загальній сумі заробітної плати. Зазначене питання вирішується з урахуванням фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів в умовах воєнного стану та економічної ситуації в країні", - розповів голова уряду.

Як повідомлялося, 26 березня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом запровадити субвенцію для доплат працівникам дошкільної, позашкільної і професійної освіти по аналогії з вчительською доплатою набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").