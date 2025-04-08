Окупанти 21 раз обстріляли міста і села Донецької області на добу, 2 людини загинули, 2 поранені – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Двоє мирних жителів Донецької області загинули, ще двоє отримали поранення внаслідок російських обстрілів у понеділок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку, у Родинському — приватний будинок; у Гришиному 1 людина загинула і 1 будинок пошкоджено. У Добропіллі пошкоджено 2 багатоповерхівки", - написав Філашкін в Телеграм у вівторок вранці.

"Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю, склад і 2 лінії електропередач; у Новодмитрівці пошкоджено 9 будинків", - повідомив голова обладміністрації.

За його словами, у Сіверську Бахмутського району пошкоджено чотири приватні і два багатоповерхові будинки, у Комарській громаді Волноваського району два будинки зруйновано і два пошкоджено у Зірці, ще два будинки і газогін пошкоджено у Піддубному.

"Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 259 людей, у тому числі 127 дітей", - повідомив Філашкін.

Минулої доби повідомлялося про 19 обстрілів, постраждалих не було. У неділю з лінії фронту було евакуйовано 78 людей, у тому числі 14 дітей.

У суботу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомлялося про одного пораненого. З лінії фронту було евакуйовано 84 людини, у тому числі 26 дітей.