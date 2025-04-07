Інтерфакс-Україна

Події

18:57 07.04.2025

Україна і JEF продовжать регулярний діалог для більш ефективного протистояння викликам європейської безпеки - ОП

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Україна і JEF продовжать регулярний діалог для більш ефективного протистояння викликам європейської безпеки - ОП
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів зустріч із послами та представниками посольств країн – членів Об’єднаних експедиційних сил (JEF), сторони обговорили посилення співпраці та підтримки України в умовах повномасштабної агресії РФ.

"Сторони погодилися продовжити регулярний діалог і координацію дій для більш ефективного протистояння спільним викликам безпеці Європейського регіону", - повідомляє пресслужба президента у понеділок.

Окрім того, під час зустрічі представники країн-членів JEF висловили рішучу підтримку євроатлантичних прагнень України. У свою чергу, Брусило подякував партнерам за їхню відданість європейській безпеці та встановленню миру в Україні.

"Підтримка країн – членів JEF має важливе значення для зміцнення обороноздатності України. Наші спільні зусилля сьогодні спрямовані не лише на протидію російській агресії, але й на побудову надійної системи європейської безпеки, заснованої на повазі до міжнародного права й територіальної цілісності держав", – сказав заступник керівника ОП.

Теги: #jef #офіс_президента

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