Президент підписав закон про гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням ЄСПЛ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини № 4283-IX.

Відповідна позначка з'явилася на картці закону на сайті Верховної Ради.

Документом передбачається, що строк для перегляду судових рішень за виключними обставинами можна поновити, якщо Європейський суд з прав людини ухвалив рішення після 10-річного терміну.

Відзначається, що реалізація закону матиме наслідком дотримання гарантованого частиною четвертою статті 55 Конституції України права особи на перегляд судових рішень за виключними обставинами у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини.