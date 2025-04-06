Інтерфакс-Україна

Події

09:56 06.04.2025

Росіяни вночі обстріляли Покровськ, влучили по промисловому об'єкту

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Російські війська вночі обстріляли Покровськ, ціллю став промисловий обʼєкт, повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації (МВА).

"Минулої доби, 5 квітня, близько 04:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) східної частини м. Покровськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення об'єкта промисловості", - сказано в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також згідно зі зверненнями мешканців громади до відділу "Контактний центр", пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок у центральній частині м.Покровськ.

Теги: #покровськ #обстріли

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