Росіяни вночі обстріляли Покровськ, влучили по промисловому об'єкту

Російські війська вночі обстріляли Покровськ, ціллю став промисловий обʼєкт, повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації (МВА).

"Минулої доби, 5 квітня, близько 04:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) східної частини м. Покровськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення об'єкта промисловості", - сказано в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також згідно зі зверненнями мешканців громади до відділу "Контактний центр", пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок у центральній частині м.Покровськ.