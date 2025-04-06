Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу здійснили більше 449 обстрілів по 9 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Степовому та Гуляйполю, а 249 БпЛА різної модифікації атакували Степове, Камʼянське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Гуляйполе та Щербаки, а 194 артудари завдано по території Степового, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 1 повідомлення про пошкодження приватного будинку. Мирні жителі не постраждали.