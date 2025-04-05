Інтерфакс-Україна

Події

22:53 05.04.2025

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 300 окупантів – Генштаб ЗСУ

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Російські війська втратили майже 300 осіб на покровському напрямку в суботу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 292 особи убитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку знищено один тягач МТЛБ, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв'язку та чотири пункти управління БпЛА.

Загалом від початку доби ворог 65 разів намагався вклинитися в українську оборону на покровському напрямку в районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка; наразі триває 11 боєзіткнень.

Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зоря та Стара Миколаївка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0rPaKahueX1sUvPYJY48j3pxXQ5sm9XyMTo6DEbDJzemmctnxRwiovxUwiNUEfh8Dl

Теги: #генштаб #зведення

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