Україна повернула ще 45 українців з тимчасово окупованої території та РФ, найстаршій 93 років

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула ще 45 громадян з тимчасово окупованої території та РФ, найстаршій з них 93 років.

"Завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 громадян України з ТОТ, а також з територій РФ та РБ", - написав він в телеграмі.

Лубінець зазначив, що серед евакуйованих - особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення. Зокрема, маломобільні та тяжкохворі громадяни, які не мали фізичної можливості самостійно залишити окуповані території.

За його словами, 10 громадян потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання. Також для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

"Для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій", - наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, переважна більшість повернутих - особи похилого віку. Найстаршій громадянці - 93 роки. Окрім цього, повернуто українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон.

"Зауважу, що частина українців, які вже на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув", - підкреслив омбудсмен.

Лубінець додав, що виїзд із окупованих територій - це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних.