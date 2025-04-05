Інтерфакс-Україна

Події

17:53 05.04.2025

В Генштабі ЗСУ спростували нові звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я

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В Генштабі ЗСУ спростували нові звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я

В Генштабі ЗСУ спростували як "фейкові" нові звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я.

"Від міноборони росії знов поширюються брехливі заяви про начебто "порушення" Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики. Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців", - заявив Генштаб щодо нових звинувачень з російського боку в начебто 14 "атаках" Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня.

"Атаки" є фейком, - підкреслив Генштаб. – Насправді, Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії".

Натомість, саме російські загарбники продовжують "демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл".

Генштаб зазначив, що 4 квітня російські терористи вчинили черговий воєнний злочин, завдавши жахливого удару по Кривому Рогу, минулої доби російська армія атакувала Україну 92 ударними БпЛА типу "Shahed", скинула 171 керовану авіаційну бомбу, 6353 рази застосовувала артилерію. Внаслідок підступних ворожих ударів постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Житомирської та інших областей України.

Теги: #генштаб_зсу #перемиря #спростування

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