Інтерфакс-Україна

Події

20:14 04.04.2025

У Кривому Розі 14 загиблих внаслідок ракетного удару, з них 5 дітей

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У Кривому Розі 14 загиблих внаслідок ракетного удару, з них 5 дітей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив про 14 загиблих внаслідок російського ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

"Вже є інформація про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується", - написав Лисак у Телеграм.

У свою чергу голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що серед загиблих п'ятеро – діти.

"На жаль, вже 14 загиблих, серед них 5 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик", - написав він у Телеграм.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих, у тому числі трьох дітей. Вілкул повідомляв про більш ніж 50 поранених, але Лисак писав, що кількість постраждалих "постійно збільшується".

 

 

https://t.me/vilkul/10197

Теги: #кривий_ріг #жертви #обстріл

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