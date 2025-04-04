Інтерфакс-Україна

Події

15:12 04.04.2025

ДСНС: 23% площі України потребують обстеження саперами

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ДСНС: 23% площі України потребують обстеження саперами

Близько 139 тис. кв. км (23% площі України) потребують обстеження саперами, наразі обстежено 1,746 тис. кв. км, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Близько 139 тисяч кв. км (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними та потребують обстеження саперами. (…) У найбільшій зоні ризику українці, які мешкають на прифронтових територіях, а також там, де велися бойові дії. Щодня сапери ДСНС проводять розмінування територій. Вже обстежено 1 746 кв. км і знищено 565 832 боєприпаси", - йдеться у повідомленні ДСНС у п'ятницю.

Теги: #розмінування #землі #сапери

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