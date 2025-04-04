Інтерфакс-Україна

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09:51 04.04.2025

Завершився основний період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 8 квітня - УЦОЯО

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Завершився основний період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 8 квітня - УЦОЯО

Завершився основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року, усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 8 квітня, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Ми маємо понад 320 тис. Вступників які створили свої кабінети, і вже успішно зареєстровано понад 300 тис. Потенційних учасників тестування. З 20 тис. є близько 9 тис., які не відправили кабінети на обробку, і це дуже прикро, що вони не змогли завершити процедуру реєстрації не натиснувши останню кнопку. І також є до 10 тис. тих осіб, документи яких ще потрібно опрацювати", - сказала директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, на сьогодні уже є понад 18 тис. людей, які зареєструвалися для проходження тестування за кордоном в 33 країнах світу.

"Звертаємо увагу тих, хто надіслав реєстраційні дані на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, на важливість перевірити в  персональних кабінетах стан опрацювання заявки на участь в НМТ", - йдеться у повідомленні Центру оцінювання.

У відомстві звернули увагу, що якщо замість сповіщення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат абітурієнти отримали повідомлення про потребу виправити недоліки, необхідно якнайшвидше це зробити. 

"Наголошуємо на тому, що виправити й повторно надіслати всі документи й інформацію на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно… Так само до 8 квітня в персональному кабінеті вступник/вступниця матиме змогу змінити навчальний предмет на вибір, з якого він/вона бажає пройти тестування, чи населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, чи вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо вступники не встигли чи не змогли з поважних причин подати заявку на участь в НМТ або вчасно усунути недоліки 一 вони матимуть змогу зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ в додатковий період реєстрації, який триватиме з 9 до 14 травня.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Теги: #уцояо #нмт

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