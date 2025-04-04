Інтерфакс-Україна

Події

08:38 04.04.2025

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 4 квітня 78-ма типу ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів (райони пусків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграмі.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя", - інформують ПС ЗСУ..
 

Теги: #збиття #пс_зсу #бпла

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