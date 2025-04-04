Один цивільний постраждав внаслідок атаки ворога по Запоріжжю - ОВА

Один цивільний постраждав внаслідок атаки ворожих БпЛА по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

За інформацією ОВА ворог запустив по Запоріжжю та Запорізькому району щонайменше 7 безпілотників. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17976