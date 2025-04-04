Інтерфакс-Україна

Події

05:56 04.04.2025

Один цивільний постраждав внаслідок атаки ворога по Запоріжжю - ОВА

1 хв читати

Один цивільний постраждав внаслідок атаки ворожих БпЛА по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

За інформацією ОВА ворог запустив по Запоріжжю та Запорізькому району щонайменше 7 безпілотників. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17976

Теги: #запоріжжя #постраждалий #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 04.04.2025
Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

07:14 04.04.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

06:24 04.04.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого БпЛА у Київській області – ОВА

06:07 04.04.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Дніпру - ОВА

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Дніпру - ОВА

05:46 04.04.2025
Кількість загиблих у Харкові через атаку російських БпЛА збільшилася до трьох- Терехов

Кількість загиблих у Харкові через атаку російських БпЛА збільшилася до трьох- Терехов

22:33 31.03.2025
Ворожий обстріл у Запоріжжі забрав життя жінки, є поранені – ДСНС

Ворожий обстріл у Запоріжжі забрав життя жінки, є поранені – ДСНС

08:12 31.03.2025
У Запорізькій області знеструмлена високовольтна лінія електропередачі внаслідок ворожої атаки

У Запорізькій області знеструмлена високовольтна лінія електропередачі внаслідок ворожої атаки

10:23 26.03.2025
СБУ запобігла теракту у Запоріжжі, який мав відбутися на День Служби безпеки України

СБУ запобігла теракту у Запоріжжі, який мав відбутися на День Служби безпеки України

01:13 24.03.2025
У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл, поранена жінка – Федоров

У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл, поранена жінка – Федоров

00:19 24.03.2025
У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл – Федоров

У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл – Федоров

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

ОСТАННЄ

Упродовж доби зафіксовано 156 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1380 військовослужбовців

Європейська Комісія має намір оштрафувати платформу X Ілона Маска – ЗМІ

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу

Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу - ЗМІ

4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА