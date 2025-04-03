Харків знов під атакою ворожих БпЛА, на одному з місць влучань пожежа – мер

Російські окупанти знову атакують Харків дронами у четвер, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про два удара по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"На місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!" - згодом додав він.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби Харків двічі зазнав масовної атаки ворожих БпЛА.

Джерело:

https://t.me/ihor_terekhov/2323

https://t.me/ihor_terekhov/2324