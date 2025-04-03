Інтерфакс-Україна

Події

22:10 03.04.2025

Харків знов під атакою ворожих БпЛА, на одному з місць влучань пожежа – мер

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Російські окупанти знову атакують Харків дронами у четвер, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про два удара по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"На місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!" - згодом додав він.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби Харків двічі зазнав масовної атаки ворожих БпЛА.

Джерело:

https://t.me/ihor_terekhov/2323

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Теги: #харків #дрони #пожежа

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