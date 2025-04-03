Інтерфакс-Україна

Події

12:14 03.04.2025

Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю

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Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України у районі населеного пункту Андріївка на Донеччині, відбиваючи атаку ворога, уразили 12 од. бронетехніки (сім з них знищено повністю), ліквідували 12 окупантів, поранили сімох, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині. Ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграмі у четвер.

За даними Генштабу, в результаті ефективних дій українських воїнів "підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено - 12 од., з них повністю знищено - 7. Підтверджено втрати живої сили російських окупантів: 18 осіб знищено, 7 поранено".

Теги: #генштаб_зсу #війна

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