Інтерфакс-Україна

Події

09:21 03.04.2025

Минулої ночі збито 28 ворожих БПЛА, 7 локаційно втрачені

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Минулої ночі збито 28 ворожих БПЛА, 7 локаційно втрачені

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 28 ворожих БпЛА із 39, що атакували територію України, 7 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 3 квітня 2025 року (із 21.00 2 квітня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Теги: #атака_бпла_рф

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