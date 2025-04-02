САП і НАБУ направили до суду справу відразу на 4 гендиректорів ДП "Зоря-Машпроект" щодо заволодіння $71,6 млн

Відразу чотирьох колишніх генеральних директорів державного підприємства (ДП) "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект" було викрито у співучасті в заволодінні у складі організованої групи $71,6 млн (1,4 млрд грн на момент вчинення злочину) підприємства, заявили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Правоохоронці повідомили в Телеграм-каналі, що у вівторок прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт.

В межах досудового розслідування встановлено, що керівництво "Зоря-Машпроект" уклало низку агентських угод із компанією-нерезидентом, згідно з якими та нібито надавала послуги з пошуку потенційних покупців продукції держпідприємства та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних зовнішньоекономічних контрактів та отримала за це у 2013-2018 роках $71,6 млн, ідеться в пресрелізі.

"Проте слідство встановило, що фактично компанія вищезгадані послуги не надавала, і держпідприємство безпідставно перерахувало на рахунки компанії-нерезидента зазначені кошти, які в подальшому були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній, зокрема підконтрольних керівникам державного підприємства", – пояснили правоохоронці.

Уточнюється, що докази протиправної діяльності учасників схеми було отримано як результат міжнародної правової допомоги, запити на яку було направлено до понад 20 країн. Поміж іншим індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг, а завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від ДП коштів у сумі $1,07 млн та понад EUR222 тис.

Зауважується, що матеріали стосовно керівника зазначеної приватної компанії-нерезидента, а також щодо інших імовірно причетних осіб виділено в окремі провадження, досудове розслідування в яких триває.

ДП "НВКГ "Зоря-Машпроект" - відомий в світі розробник і виробник газотурбінного устаткування, монополіст на ринку країн колишнього СРСР у сфері розробки та виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Суттєву частку в структурі портфеля замовлень НВКГ також становило обладнання для потреб енергетики та газотранспортного сектору. Зокрема, "Зоря-Машпроект" до війни було одним із найбільших на території колишнього СРСР виробником і постачальником устаткування для компресорних станцій магістральних газопроводів.

Майже вся продукція НВКГ постачалася на експорт. Серед найбільших партнерів були Індія, КНР, Польща, В'єтнам.

Із квітня 2011 року за рішенням уряду ДП "НВКГ "Зоря-Машпроект" увійшло до складу держконцерну "Укроборонпром".