Інтерфакс-Україна

Події

11:08 02.04.2025

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

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Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський
Фото: ДСНС Харківщини

Президент України Володимир Зеленський закликає до посилення тиску на РФ для завершення війни з огляду на масові дронові атаки та авіабомбардування української території.

"Системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення. Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше", - написав Зеленський в Телеграм в середу.

Він зазначив, що минулої ночі російська армія запустила проти України 74 дронів, з них 14 по Харкову, внаслідок чого були влучання і є поранені серед цивільного населення, в тому числі троє дітей. Тривають і російські удари авіабомбами: тільки по Сумській області менш як за добу окупанти застосували майже 50 керованих авіабомб.

Також фіксувалися удари по обʼєктах енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, у Нікополі Дніпропетровської області через артилерійський удар була пошкоджена лінія електропередач, майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання.

"Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру", - запевнив Зеленський.

Теги: #тиск #атаки_рф #зеленський

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