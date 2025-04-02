США зняли санкції з радника Путіна, щоб він зміг приїхати на переговори

Очікується, що високопоставлений російський переговорник Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон цього тижня, щоб зустрітися з Стівом Віткоффом, повідомляє CNN, посилаючись на поінформовані джерела.

"Його візит стане першим візитом високопоставленого російського чиновника до Вашингтона для переговорів з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році і знаменує собою подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Дональда Трампа на посаду в січні", - зазначає CNN.

Дмитрієв є близьким радником Путіна і в лютому разом з вищими російськими чиновниками відвідав Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), щоб почати обговорення врегулювання для припинення війни в Україні. Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.

"Уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США", - повідомило одне з джерел CNN.