Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

Станом на 1:20 кількість постраждалих від масованої атаки ворожих БплА на Харків зросла до 3, серед них -є дитина. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, це дві жінки (48 і 40 років) та 9-місячний хлопчик. Він також повідомив, що одне з влучань ворожих "Шахедів" прийшлося у приватний будинок. Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2295

https://t.me/synegubov/13654

https://t.me/synegubov/13655