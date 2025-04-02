У Харкові пролунало півтора десятки вибухів, загроза ворожих ударів зберігається – Синєгубов

Харків під масованою атакою ворожих безпілотників, повідомив начальник ОВА Олег Синегубов.

"В місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Загроза ворожих ударів зберігається. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше він додав, що профільні служби встановлюють наслідки ударів ворожих БпЛА. Станом на 00:59 без постраждалих.

Джерело: https://t.me/synegubov/13652

https://t.me/synegubov/13653