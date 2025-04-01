Інтерфакс-Україна

Події

16:16 01.04.2025

Розробники з Brave1 провели перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км

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Розробники з Brave1 провели перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км
Фото: https://t.me/zedigital

Розробники з Brave1 провели масштабне випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань понад 20 км, в них брали участь більш ніж 15 виробників БпЛА, повідомляє преслужба Brave1 у вівторок.

Розробники протестували свої вироби на полігоні, де долали маршрут довжиною понад 20 км з перешкодами та імітували захід на ціль.

"Це вже друге випробування Brave1 з теми оптоволокна, і воно показало суттєву еволюцію. Якщо перші українські дрони на оптоволокні літали лише на 5-10 км, цього разу успішно протестували далекобійні рішення, що можуть уражати ворога на дистанціях понад 20 км. І великий інтерес військових до результатів випробувань свідчить про запит на швидке та масове постачання дронів з оптоволокном на передову", — відзначила директорка українського кластера оборонних технологій Brave1 Наталія Кушнерська.

Як зазначили у Brave1, дрони на оптоволокні зараз є одним із найбільш затребуваних видів дронів на фронті через їх невразливість до РЕБу. Їх активно використовують такі бойові підрозділи, як 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", 3 окрема штурмова бригада, "Птахи Мадяра" та багато інших.

Як наголосили розробники, оптоволоконний зв’язок важливий і для наземних роботів. Тому на заході були присутні також сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестовий заїзд.

"Оптоволокно — геймченджер у протистоянні зв’язку та радіоелектронної боротьби, бо надає стабільний зв’язок, на який не діють засоби РЕБ. Ми дуже зацікавлені в упровадженні оптоволокна, щоб наші НРК могли діяти на більших відстанях і допомагати нам нищити ворога ще ефективніше", — відзначив керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі", капітан Олександр Ябчанка.

Повідомляється, що у майбутньому Brave1 буде активно сприяти поширенню та вдосконаленню таких дронів, а також працюватиме над засобами протидії ворожому оптоволокну.

Теги: #brave1 #fpv_дрон

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