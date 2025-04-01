Інтерфакс-Україна

Події

13:17 01.04.2025

РФ застосовує малі штурмові групи на сумському напрямку, ситуація контрольована

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РФ застосовує малі штурмові групи на сумському напрямку, ситуація контрольована

Ворог намагається залучати малі штурмові групи на сумському напрямку, однак Сили оборони стримують їх, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На сумському напрямку, до якого зараз прикута увага, спроби малих штурмових груп, і ці спроби не припиняються. В переважній більшості по напрямку населених пунктів - Новенькі і Журавка - намагаються зайти на нашу територію, закріпитися, накопичитися", - сказав він на брифінгу у вівторок.

За словами речника Держприкордонслужби, ворог прагне досягти розширення зони активних бойових дій по території України, але, завдячуючи українським воїнам, не може накопичити сили для досягнення своїх цілей.

"Треба розуміти, що це той напрямок, де Сили оборони в межах Курської області ведуть свої дії і за останній час, власне, противник накопичив там і особовий склад, і техніку, якими штурмував позиції українських воїнів в межах Курської області, і зараз ці сили, але у вигляді тактики застосування малих штурмових груп, намагається заслати на територію України", - сказав він.

Демченко зазначив, що РФ фактично використовує своїх військових як "м’ясо", адже українські воїни знищують ці групи після перетину кордону або ще на підступі до нього.

Він також не виключає, що, тримаючи всі сили та засоби, РФ може спробувати використати їх і на інших ділянках, однак це, скоріше, може відбуватися тільки на цій ділянці кордону на даний момент.

"На інших ділянках ділянках в межах Сумської області ми поки ніяких активностей противника не відмічаємо. Це ми говоримо щодо спроб перейти кордон. І ті заяви, які Росія кидала, що вони начебто прорвали український кордон – це не так. І наші воїни стримують всі дії ворога", - зазначив Демченко.

Проте, за його словами, на Сумщині все одно зберігається активність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Я вже не раз зазначав, що деякий час тому російські диверсійно-розвідувальні групи були активними на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщині. Однак останнім часом фіксуються спроби заходу ДРГ на іншій ділянці. Це фактично Краснопільська громада, ближче до Харківщини", - повідомив Демченко.

Водночас по кордонах в межах Харківщини є два активних напрямки - Вовчанськ і Липці, де ворог свого часу розширив зону активних бойових дій по території України.

"Тут він намагається далі також проводити штурмові дії, аби розширити зону активних бойових дій саме по території України. І навпроти нашого кордону, звісно, також тримає свої сили та засоби, якими поповнює ті втрати, які наносять ворогу українські воїни і, ротуючи окремі підрозділи для того, щоб продовжувати свої дії саме на цій ділянці", - зазначив Демченко.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що українські воїни зберігають пильність і використовують технічні засоби контролю за місцевістю.

Теги: #демченко #держприкордонслужба #сумська_область

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