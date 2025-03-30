Трамп пригрозив ввести вторинні тарифи на всю нафту з Росії, якщо через неї не вдасться припинити війну в Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Якщо через Росію не вдасться домовитись про припинення кровопролиття в Україні, США введуть вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з РФ, заявив президент США Дональд Трамп у неділю під час телефонної розмови з NBC News.

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія - чого може і не бути - але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії", - наводить висловлювання Трампа NBC News.

"Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах", - сказав Трамп. "На всю нафту буде встановлено мито в розмірі 25%, від 25 до 50 пунктів на всю нафту".

Як зазначається, коментарі Трампа з'явилися після того, як він раніше розкритикував президента України Володимира Зеленського.

"Буде 25% тариф на нафту та інші продукти, що продаються в Сполучених Штатах, вторинні тарифи", - сказав Трамп, зазначивши, що тарифи на Росію будуть введені протягом місяця без угоди про припинення вогню, зазначили NBC News.

Трамп сказав, що Путін знає, що він злий, але зазначив, що у нього з ним "дуже хороші стосунки" і "гнів швидко розсіюється... якщо він робить правильні речі".

Він також додав, що планує поговорити з Путіним наступного тижня.