Кількість постраждалих у Харкові вже сягнула 14 - начальник ОВА
Кількість постраждалих у Харкові через масовану атаку ворожих БпЛА продовжує зростати, станом на 22:04 їх вже 14, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Десятеро людей шпиталізовані, серед них - двоє дітей. Пораненим надається необхідна медична допомога", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з влучань під завалами знаходиться людина, триває рятувальна операція.
Джерело: https://t.me/synegubov/13597
t.me/ihor_terekhov/2269