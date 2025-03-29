Кількість постраждалих у Харкові вже сягнула 14 - начальник ОВА

Кількість постраждалих у Харкові через масовану атаку ворожих БпЛА продовжує зростати, станом на 22:04 їх вже 14, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Десятеро людей шпиталізовані, серед них - двоє дітей. Пораненим надається необхідна медична допомога", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці одного з влучань під завалами знаходиться людина, триває рятувальна операція.

Джерело: https://t.me/synegubov/13597

t.me/ihor_terekhov/2269