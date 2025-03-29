Інтерфакс-Україна

Події

15:17 29.03.2025

Кількість постраждалих від масованого обстрілу Херсону у четвер збільшилась до п'яти

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 Збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованого російського обстрілу центру Херсона 27 березня, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"До лікарні звернувся чоловік, 49 років. В нього діагностували вибухову травму та контузію. Медики надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у суботу.

Як повідомлялося, російські військові 27 березня вдарили з артилерії по Центральному району Херсона. Обстріл тривав майже півтори години. За цей час по місту випустили майже 40 снарядів. Загинули 2 людини. Раніше повідомлялося про чотирьох поранених.

Теги: #постраждалі #херсон #обстріл

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