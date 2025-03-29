Інтерфакс-Україна

Події

09:46 29.03.2025

Кількість боєзіткнень на фронті продовжує знижуватись, щільність авіаударів майже незмінна

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Кількість боєзіткнень на фронті продовжує знижуватись, щільність авіаударів майже незмінна
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість боїв на всіх напрямках українсько-російської війни у п'ятницю продовжувала знижуватись порівняно з четвергом та середою, натомість кількість авіаційних ударів суттєво не мінялася.

За даними Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, у п'ятницю загальна кількість боєзіткнень на всіх фронтах російсько-української війни становила 183, тоді як у четвер їх було 209, у середу 224, у вівторок 202, а минулого тижня коливалася в межах між 140 і 166 за добу.

При цьому найскладніша ситуація, як і раніше, на покровському напрямку у Донецькій області, де кількість боєзіткнень навіть зросла за добу до 73 (у четвер було 68, і до того на покровський напрямок припадала приблизно третина усіх боєзіткнень на фронті).

При цьому відзначається суттєве зменшення активності ворога на куп’янському та лиманському напрямах (3 та 16 боєзіткнення відповідно у п'ятницю проти 26 та 32 за попередню добу) після суттєвого зростання у четвер. Також суттєве зменшення кількості атак відзначається на гуляйпільському (4 проти 9) напрямку, натомість збільшилась активність окупантів та оріхівському (8 проти 4) напрямку.

Як і минулої доби, повідомляється про незначне зменшення кількості обстрілів у четвер – до 5 тис 899 порівняно з 6 тис 430 у четвер і 6 тис 743 у середу після кількаденного зростання.

Натомість у четвер противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаударів, скинувши 179 керованих авіаційних бомб, тоді як у четвер окупанти завдали по Україні 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб. У попередні дні фіксувалося збільшення активності ворожої авіації.

Теги: #фронт #генштаб

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