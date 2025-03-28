Щонайменше один загиблий і шестеро постраждалих внаслідок атаки дронів на Дніпро - ОВА

Попередньо одна людина загинула і шестеро зазнали поранень та травм внаслідок атаки російських БпЛА по Дніпру, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі станом на 23:11.

"Попередньо, через ворожу атаку на Дніпро є загиблий. Інформацію уточнюємо. Ще шестеро людей постраждали. Серед них 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані. Це 69-річні чоловік та жінка. Всі служби на місцях – надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян", - інформує Лисак.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20417